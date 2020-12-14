Беглов поручил усилить рейды по заведениям общепита в новогодние праздники

"Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов - усильте работу по проведению рейдов", - заявил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов - усильте работу по проведению рейдов", - заявил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки баров и ресторанов на соблюдение ограничительных мер в период новогодних каникул.

Соответствующее распоряжение градоначальник озвучил в понедельник, 14 декабря, в ходе рабочего совещания с членами правительства Северной столицы. Отметим, что за две недели декабря Комитет по контролю за имуществом проинспектировал 561 объект, среди которых магазины, рестораны, салоны красоты и многое другое.

Рейды проводятся при содействии городских отраслевых комитетов и представителей Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном объяснили необходимость регулярных профилактических рейдов по заведениям города. Проверки, по словам Беглова, должны свести к минимуму риск заражения петербуржцев при личных контактах.