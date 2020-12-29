На проспекте Стачек собирается крупная пробка из-за массовой аварии

На проспекте Стачек собирается крупная пробка из-за массовой аварии
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На проспекте Стачек в Петербурге произошло массовое ДТП. Четыре разбитых машины сильно затруднили проезд по участку.

Авария случилась сегодня утром, 29 декабря. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте»

По словам очевидцев, в сторону метро «Нарвская» стоят три машины, четвертое авто занимает полосу на противоположной стороне движения. По фотографиям видно, что два автомобиля сильно пострадали – передние части машин превратились в груду металла.

На участке собирается пробка. Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель без прав устроил погоню по ночному Петербургу.

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