Суд оштрафовал петербуржца, бросившего камень в витрину магазина после отказа кассира

Сестрорецкий районный суд Петербурга приговорил местного жителя к выплате штрафа за разгром витрины магазина.

Инцидент произошел 10 мая в магазине «Магнит» на улице Мосина. По данным следствия, мужчина, будучи пьяным, из хулиганских побуждений поднял камень с земли и бросил его в сторону магазина.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, повреждения получили две стеклянные витрины. Ущерб составил 11 тыс. 178 рублей.

Мужчина вину признал, а также заверил, что хотел купить алкоголь и сигареты. Получив отказ от кассира, он разозлился и бросил камень в витрину.

Суд назначил штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал петербуржца за негативные комментарии в соцсетях.