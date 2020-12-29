Задержанный наркокурьер в Петербурге привел США и ФСБ к миллиардным поставкам кокаина

Совместная операция США и Федеральной службы безопасности России принесла пользу в борьбе с наркотическими веществами. Накрыты поставки кокаина на сумму порядка одного миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости, операция началась с мая текущего года. Тогда в Петербурге был задержан курьер, у которого изъяли 1 кг кокаина. В итоге, через него силовикам удалось установить местонахождение членов группировки. Их удалось задержать в июне, но уже в Москве. Конфискат составил 34 кг наркотика.

Таким образом, по данным ФСБ, в ноябре был выявлен тайник с наркотиками на территории Московской области. Сотрудники ведомства обнаружили не менее 295 кг кокаина.

Отмечается, что всего незаконно в оборот было введено 330 кг вещества. Со всей поставки злоумышленники могли заработать около миллиарда рублей.

На данный момент подозреваемые в обороте наркотика задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд оштрафовал петербуржца, бросившего камень в витрину магазина после отказа кассира.