Легковушка вспыхнула после удара об отбойник на Южном полукольце у М-11

На Южном полукольце легковой автомобиль загорелся после удара об отбойник.

Машина вспыхнула сегодня, 29 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Пересечение с трассой М11», — уточнил место происшествия автор записи.

На кадрах видно, что пламя полностью охватило транспортное средство. В результате удара машину развернуло, проезд для других участников оказался затруднен.

Обстоятельства случившегося и информация о состоянии водителя не приводятся.

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