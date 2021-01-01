Зимний туризм: Топ-8 горнолыжных курортов России

Любители зимних видов спорта задумались о выборе горнолыжного курорта. В России есть немало баз отдыха. Эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру составили гид по горнолыжным курортам России. Рассмотрим самые популярные из них.

Роза Хутор (Красная Поляна)

«Роза Хутор» — самый крупный и популярный курорт Поляны. Сезон здесь начинается с декабря, а самое большое количество туристов наблюдается в январе и феврале.

• Протяжённость трасс — 102 км • Перепад высот — 1745 м • Ски-пасс (на день): взрослый — 3150 рублей, детский — 1600 рублей.

«Роза Хутор» предлагает 35 маршрутов разной сложности: от «зелёных» трасс для новичков до «чёрных», рассчитанных на подготовленных горнолыжников и сноубордистов. На курорте также есть трассы для беговых лыж.

Шерегеш (Кемеровская область)

Горнолыжный комплекс в посёлке Шерегеш на склонах горы Зелёная был открыт в 1981 году для проведения Спартакиады народов РСФСР, но как курорт Шерегеш стал известен только в нулевых, когда здесь создали полноценную туристическую инфраструктуру. Сегодня на курорте 16 трасс разных уровней сложности. Кроме этого, среди любителей фрирайда Шерегеш славится своим внетрассовым катанием.

• Протяжённость трасс — 37 км • Перепад высот — 680 м • Ски-пасс (на день): взрослый — от 800 до 2400 рублей (в зависимости от зоны катания); VIP — 3000 ₽; дети до 8 лет — бесплатно

Детские занятия по горным лыжам в группе стоят от 1700 до 1200 рублей за урок, индивидуальные — 2000 рублей (прокат оборудования в стоимость не входит). В Шерегеше много доступных гостиниц, коттеджей и квартир для аренды с относительной невысокой стоимостью: от 500 до 7000 рублей/сутки. Лучше всего до Шерегеша ехать из Кемерова, Новосибирска или Новокузнецка. Сначала на автобусе в город Таштагол (дорога займёт от 3 до 7 часов в зависимости от пункта отправления), затем на автобусе в Шерегеш (20–30 минут). Средний чек за авиабилеты в Кемерово из Москвы с 1 декабря по 28 февраля составляет 4 621 рубль, из Петербурга — 6 924 рубля. Билеты в Новосибирск из «двух столиц» зимой стоят в среднем 5,4 тыс. рублей. За билеты из Москвы в Новокузнецк зимой платят в среднем 5 588 рублей, из Санкт-Петербурга — 8 250 рублей.

Кировск (Мурманская область)

На горнолыжных курортах Кировска кататься можно чуть ли не круглый год. Сезон здесь открывают осенью, а заканчивают в середине лета. В настоящий момент туристов здесь принимают два курорта: Большой Вудъявр и Кукисвумчорр, добраться до которых можно из центра Кировска на обычном городском транспорте или такси — расстояние всего 9 километров. А до Кировска ходит рейсовый автобус и такси из города Апатиты, где есть вокзал и аэропорт.

Перелет в Апатиты из Москвы зимой стоит в среднем 6 433 рубля, из Санкт-Петербурга — 6 433 рубля. Билеты до Мурманска из Москвы и Петербурга стоят в среднем около 4,6 тыс. рублей.

Большой Вудъявр

В Большом Вудъявре есть всё для хорошего отдыха: 23 трассы, кафе, рестораны, детская комната и детский городок.

• Протяжённость трасс — 25 км • Перепад высот — 650 м • Ски-пасс: взрослый на день — от 1200 до 1450 рублей; 2 часа — 500–650 рублей; 4 часа — 750–950 рублей.

В непосредственной близости от курорта есть много приятных гостиниц и баз отдыха: например, «Лесная» и «Северная». Стоимость ночи находится в диапазоне от 5500 до 7200 рублей. Кроме этого, здесь можно снять квартиру в частном секторе: от 2000 рублей/сутки.

Кукисвумчорр

Небольшой, но очень комфортный курорт Кукисвумчорр предлагает шесть трасс для любого уровня подготовки. Экстремалы отправляются сюда за фрирайдом.

• Протяжённость трасс — 10 км • Перепад высот — 520 м • Ски-пасс: взрослый на день — 1500 рублей, 2 часа — 800 рублей; детский тариф на день — 500 рублей, 2 часа — 300 рублей.

На курорте открыты кафе и прокат горнолыжного оборудования. Также в горнолыжном комплексе открыта детская спортшкола олимпийского резерва. У подножия горы, всего в пяти минутах ходьбы от подъёмника, есть мини-гостиница, где цена за ночь составит всего 600–750 рублей с человека.

Мраткино (Республика Башкоротстан)

Курорт находится на границе города Белорецка с сосновым лесом, на склоне горы Мраткино. Её высота всего 800 метров, но это одна из самых высоких местных гор. Склоны Мраткино идеальны для новичков и детей, для которых здесь оборудованы специальные трассы.

• Протяжённость трасс — 4 км • Перепад высот — 300 м • Ски-пасс: взрослый на день — 1200–1400 рублей (будни — выходные); детский на день — до 1000 рублей в выходные и праздники, в будни — 500 рублей/10 подъёмов Поблизости от горнолыжного курорта можно снять номер в частном секторе — примерно 900 рублей за ночь с человека. Кроме этого, для аренды предлагается множество комфортабельных домов на большие компании.

Из Магнитогорска, Челябинска и Уфы до Белорецка ходят автобусы. Перелет в Уфу из Москвы зимой стоит в среднем около 4 тыс. рублей, из Петербурга — 5,4 тыс. рублей.

Хвалынск (Саратовская область)

Небольшой, но очень уютный горнолыжный курорт Хвалынск располагается на Приволжской возвышенности. Трасс тут всего 3, а протяженность самой длинной — 1,2 километра. Если вы решили поехать сюда, обязательно посетите комплекс «Хвалынские термы» и искупайтесь в тёплом бассейне с родниковой водой.

• Протяжённость трасс — 3 км • Перепад высот — 180 м • Ски-пасс: взрослый на день — от 1600 до 2500 рублей; детский на день — от 1280 до 2000 рублей; час катания для взрослого — 700–800 рублей, для ребёнка — 600–700 рублей.

На курорте есть несколько вариантов жилья: ночь в местном отеле «Хвалынск» будет стоить от 3500 до 9000 ₽, в мини-отеле — от 2800 до 17 600 ₽. Из Саратова до Хвалынска можно доехать на рейсовом автобусе, время в пути — 5 часов. Авиабилеты в Саратов зимой из Москвы стоят в среднем 3,8 тыс. рублей, из Петербурга — 4,7 тыс. рублей.

Губаха (Пермский край)

На Урале, где находится «Губаха», есть много других горнолыжных курортов: «Абзаково», «Банное», «Такман», «Завьялиха», «Солнечная Долина», «Гора Ежовая», «Гора Белая». Однако местные и туристы отдают большее предпочтение «Губахе» из-за демократичных цен, большого количества трасс для классического и внетрассового катания и из-за более развитой инфраструктуры. Курорт предлагает 19 трасс, которые тянутся более чем на 20 километров и зайдут экстремалам. Вообще на курорте есть трассы для любого уровня подготовки, а также трассы для слалома, слалома-гиганта, скоростного спуска и фрирайда.

• Протяжённость трасс — 20 км • Перепад высот — 300 м • Ски-пасс: взрослый на день — 1200 рублей; детский на день — 700 рублей; VIP на день — 3500 рублей.

На курорте работает детская комната для малышей, за которыми нужно присмотреть. Если дети уже встают на лыжи, для них открыты двери клуба «Снежинка».

На территории курорта есть гостиница «Крестовая» (от 3600 до 3800 рублей/сутки) и хостел Daniel с общими комнатами (650 рублей/место), двухместными полулюксами с удобствами (3600 рублей/сутки) и шестиместными номерами на семью или компанию (от 5500 до 14 000 рублей/сутки).

До «Губахи» ходят автобусы и поезда от Соликамска или Перми. Авиабилеты в Пермь зимой из Москвы стоят в среднем 4 тыс. рублей, из Петербурга — 4,5 тыс. рублей.

Горный воздух (Сахалин)

Курорт «Горный воздух» начал работать в 1960 году. В советское время здесь проводились различные всесоюзные зимние соревнования. Начиная с 2021 года курорт планируют расширять: увеличат трассы с 23 до 85 километров, построят 9 новых канатных дорог. На курорте есть отдельная детская трасса и работает детский лифт.

• Протяжённость трасс — 25 км • Перепад высот — 495 м • Ски-пасс: взрослый — безлимитный тариф на 3 часа — 650 рублей, на 5 часов — 750 рублей, безлимитный на 2 дня — 2800 рублей; разовый подъём для школьников до 17 лет — 75 рублей; дети ростом до 128 сантиметров — бесплатно

Недалеко от курорта есть много отелей: Mega Palace Hotel (6800 рублей/сутки), «Юбилейная» (4300 рублей/сутки), «Гагарин» (5800 рублей/сутки) и другие. Подыскать подходящую гостиницу можно на сайте курорта.

Быстрее и удобнее всего долететь: «Горный воздух» находится практически в центре Южно-Сахалинска. Авиабилеты в Южно-Сахалинск зимой из Москвы стоят в среднем 13,3 тыс. рублей, из Петербурга — 21,8 тыс. рублей.

Домбай (Карачаево-Черкесия)

Один их самых популярных горнолыжных курортов России. Как и Архыз, Домбай находится в Карачаево-Черкесии и, кроме катания на лыжах и сноуборде, может предложить много интересных развлечений: прогулки по горам, ущельям и лесу.

• Протяжённость трасс — 25 км • Перепад высот — 1538 м • Ски-пасс: взрослый на день — 1800 рублей, льготный — 1150 рублей.

Цены в местных гостиницах («Домбай», «Кристалл», «Корона», «Горский дом») колеблются от 600 до 6000 рублей за ночь, но в новогодние праздники стоимость номеров — от 6000 до 30 000 рублей/сутки.

Курорт расположен в 3 часах езды от аэропорта «Минеральные Воды», оттуда нужно ехать на заказанном трансфере или такси. Трансфер можно заказать на сайте либо через отель. Средний чек за перелет в Минеральные Воды из Москвы зимой составляет 4 278 рублей, из Петербурга — 5 577 рублей.