В Петербурге утвердили план организации фан-зон на Конюшенной и Дворцовой к Евро-2021 

В Северной столице состоялось очередное и последнее в этом году заседание Оргкомитета чемпионата Европы по футболу. Наблюдательный совет утвердил план подготовки на следующий год.
Как сообщает пресс-служба Оргкомитета, заседание состоялось во вторник, 29 декабря, с участием министра спорта РФ Олега Матыцина.
Таким образом, был подготовлен план, который включает в себя подготовку фан-зон на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также мероприятия по продвижению Евро-2021.
«Сейчас мы с коллегами из УЕФА и Правительства Санкт-Петербурга прорабатываем основные сценарии проведения ЕВРО – с учетом текущей обстановки и прогнозов развития ситуации. В марте УЕФА примет решение, по какому именно сценарию будут проходить матчи чемпионата Европы», – заявили в пресс-службе.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира.
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