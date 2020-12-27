Лавров прокомментировал запрет для российских властей на посещение ЧМ и Олимпиад

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неприемлемым запрет на посещение крупных международных спортивных соревнований для российских властей.

Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ». Он отметил, что «после решения CAS мы все сделаем правильные выводы».

«Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания», – рассказал Сергей Лавров.

Напомним, что санкции в отношении России были введены 17 декабря. Помимо запрета для российских властей, спортсменам придется выступать на двух олимпиадах и всех чемпионатах мира под нейтральным флагом.

«Самое главное в этом решении, что нет коллективной ответственности, и чистые спортсмены, в отличие от прошлых зимних Олимпийских игр, не должны будут обращаться теперь за неким специальным приглашением со стороны Международного олимпийского комитета», – добавил Лавров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство России запретило госзакупки импортных масок.