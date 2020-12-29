В Петербурге снова 8-балльные пробки из-за плохой погоды и аварий

Вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов. Однако в течение часа ситуация может ухудшиться.

Причиной «затора» на трассах могли стать аварии, а также последствия ледяного дождя. Данное погодное явление вызвало гололедицу, с которой дорожные службы борются весь день.

В итоге, почти все дороги Петербурга «окрасились». Наибольшая загруженность набережной реки Карповки, а также в центре города.

Напомним, что на прошлой недели уже были подобные ситуации. Минимум несколько раз в Петербурге были зафиксированы 8-9-балльные пробки на дорогах.

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