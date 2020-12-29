СК возбудил уголовное дело против Навального

Против оппозиционера Алексея Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 млн рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан «Штаб».

Следствие считает, что руководитель этих организаций Алексей Навальный потратил из этой суммы более 356 млн рублей «на личные цели», в том числе на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей».

«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оппозиционер Алексей Навальный выступил на заседании комитета по международным делам Европейского парламента и рассказал, против кого иностранные государства должны вводить санкции. Блогер отметил, что наказывать нужно в первую очередь богатейших людей страны – олигархов, которые входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина.