Спасатели тушили горящий дом в Гатчине

Спасатели тушили горящий дом в Гатчине
Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Вечером 29 декабря в доме в Гатчине произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 22:15. Возгорание произошло на проспекте 25 октября. Загорелась обстановка в квартире дома на площади 32 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Из дома эвакуировали пять человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга экстренные службы собрались во дворе дома, в котором горит квартира. Для эвакуации жильцов потребовалась автовышка.

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