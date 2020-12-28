Двух детей спасли из квартирного пожара на Учительской

В Калининском районе Петербурга экстренные службы собрались во дворе дома, в котором горит квартира. Для эвакуации жильцов потребовалась автовышка.
Об этом сообщается в группе «Наш дом — Гражданка» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло в понедельник вечером, 28 декабря, на Учительской улице, дом 21. По сообщениям очевидцев, там полыхает квартира на пятом этаже многоэтажного жилого дома.
На месте ЧП работают пожарные службы, бригады скорой помощи и реанимации. Двое детей были эвакуированы из дома с помощью автовышки.
«Автовышкой достали двух детей, ужас какой…», — пишет петербурженка.
Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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