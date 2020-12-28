Двух детей спасли из квартирного пожара на Учительской

Квартирный пожар в Калининском районе. Фото: скриншот "Наш дом - Гражданка"

Квартирный пожар в Калининском районе. Фото: скриншот "Наш дом - Гражданка"

В Калининском районе Петербурга экстренные службы собрались во дворе дома, в котором горит квартира. Для эвакуации жильцов потребовалась автовышка.

Об этом сообщается в группе «Наш дом — Гражданка» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло в понедельник вечером, 28 декабря, на Учительской улице, дом 21. По сообщениям очевидцев, там полыхает квартира на пятом этаже многоэтажного жилого дома.

На месте ЧП работают пожарные службы, бригады скорой помощи и реанимации. Двое детей были эвакуированы из дома с помощью автовышки.

«Автовышкой достали двух детей, ужас какой…», — пишет петербурженка.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка полыхает на перекрестке Кубинской и Костюшко.