«Жарища страшная»: легковушка полыхает на перекрестке Кубинской и Костюшко

В понедельник вечером, 28 декабря, загоревшийся автомобиль поставил в пробку перекресток в Московском районе Петербурга.
Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло на пересечении улиц Кубинская и Костюшко. На кадрах с места происшествия видно, что огонь полностью охватил легковой автомобиль.
«Жарища страшная», — отмечают очевидцы.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», происшествие собрало немаленькую пробку на Кубинской улице. Пользователи сервиса указывают, что в левом ряду горит автомобиль BMW.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое человек пострадали при пожаре в ангаре во Всеволожском районе. Пострадавших госпитализировали.