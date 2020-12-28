«Жарища страшная»: легковушка полыхает на перекрестке Кубинской и Костюшко

&#171;Жарища страшная&#187;: легковушка полыхает на перекрестке Кубинской и Костюшко
В Московском районе горит автомобиль. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В понедельник вечером, 28 декабря, загоревшийся автомобиль поставил в пробку перекресток в Московском районе Петербурга.

Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло на пересечении улиц Кубинская и Костюшко. На кадрах с места происшествия видно, что огонь полностью охватил легковой автомобиль.

«Жарища страшная», — отмечают очевидцы.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», происшествие собрало немаленькую пробку на Кубинской улице. Пользователи сервиса указывают, что в левом ряду горит автомобиль BMW.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое человек пострадали при пожаре в ангаре во Всеволожском районе. Пострадавших госпитализировали.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария новости СПб пожар пробка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
До конца года в Петербурге сдадут в эксплуатацию все запланированные школы ...
Гинцбург рассказал, как действует комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
В Грозном открыли уголовное дело после нападения на полицейских
«Жарища страшная»: легковушка полыхает на перекрестке Кубинской и ...
Эксперт назвал коронавирус самым серьезным ударом по психике человечества ...
Губернатор заявил, что Петербург будет готов к массовой вакцинации к 31 декабря
Ученые перечислили лучшие продукты для профилактики сердечно-сосудистых ...
Следователи разбираются в пожаре в гараже под Всеволожском, где пострадали двое