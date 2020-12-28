Двое человек пострадали при пожаре в ангаре во Всеволожском районе

В деревне Рахья Всеволожского района Ленобласти произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.

Пожар произошел в ангаре, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону. Пострадавших госпитализировали.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщение о пожаре поступило в 15:44, ангар горел на площади 400 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали пять пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось к половине пятого вечера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возгорание случилось утром в воскресенье, 27 декабря, в деревне Торики. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около пяти утра. К месту происшествия оперативно выехали 12 пожарных на трех спецмашинах.