Обгоревшие трупы женщины, кошки и двух собак нашли на месте пожара в Ториках

В Красносельском районе Петербурга спасатели потушили частный дом. На месте происшествия обнаружили тело женщины.

Возгорание случилось утром в воскресенье, 27 декабря, в деревне Торики. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около пяти утра. К месту происшествия оперативно выехали 12 пожарных на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, загорелся каркасно-щитовой частный дом размером 8 на 10 метров. К 6:43 спасатели полностью потушили пламя.

По данным портала 78.ru, после тушения в постройке нашли тело 52-летней женщины, а также трупы кошки и двух собак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дунайском проспекте девять пожарных тушили иномарку.