На Варшавской мужчина пытался похитить товар из магазина и был задержан персоналом

В Московском районе злоумышленник запланировал открытое хищение и даже практически совершил его, но был задержан сотрудниками магазина. Они не дали ему вынести две банки «Ягуара» и упаковку куриных грудок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился накануне, 29 декабря. В полицию обратилась менеджер одного из сетевых продуктовых магазинов и сообщила о попытке хищения товара.

Злоумышленник пришел за продуктами примерно в 13:00 в магазин на Варшавской. Он агрессивно оттолкнул кассира и открыто похитил товар. Однако убежать у него не получилось, его задержали прямо у выхода.

По прибытию персонал передал нарушителя сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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