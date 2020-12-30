Коронавирус в Петербурге подхватили еще 3 764 человека

В России за сутки выявлено 26 тыс. 513 случаев коронавируса. Фото: pixabay

В России за сутки выявлено 26 тыс. 513 случаев коронавируса. Фото: pixabay

В Северной столице ежедневно заражаются коронавирусом более 3 тыс. человек. Накануне было выявлено 3 тыс. 757 случаев, а сегодня, 30 декабря, – 3 тыс. 764.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа 4 тыс. 278 петербуржцев смогли вылечиться от инфекции. Общее число тех, кто выздоровел составило 144 тыс. 874.

Однако не обошлось и без летальных исходов. Медицинские работники зафиксировали 78 смертей только за прошедшие 24 часа. Всего от инфекции в городе скончались уже 7 тыс. 610 пациентов.

Таким образом, в Петербурге за весь период пандемии выявлено 238 тыс. 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что Северная столица сохраняет второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва. За прошедшие сутки там было выявлено 5 тыс. 105 новых случаев.

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