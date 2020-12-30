ФМБА может начать испытания препарата от Covid-19 до Нового года

ФМБА может начать испытания препарата от Covid-19 до Нового года
Препарат не действует на организм и убивает только вирус. Фото: unsplash

Препарат прямого действия против коронавируса, разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), могут начать испытывать до Нового года. Речь идет о клиническом изучении лекарства.

Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в среду, 30 декабря, передает ТАСС.

Напомним, что ФМБА разработало этиотропный препарат, который влияет непосредственно на вирус. На данный момент, по словам Скворцовой, он показал эффективность выше 99%. В целом, доклинические испытания также показали его полезность, а главное безопасность. Связанно это с тем, что сам препарат не действует на организм и иммунитет человека.

«В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года», – добавила специалист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты ВОЗ назвали цель коронавируса.

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