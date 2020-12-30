Эксперты ВОЗ назвали цель коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения профессор Дэвид Хейманн заявил, что цель коронавируса состоит в том, чтобы стать эндемиком.

Специалист отметил, что скорее всего, коронавирус станет эндемичным, сообщает The Guardian.

«Он (вирус) продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», — отметил эксперт.

По последним данным, в мире с начала пандемии зарегистрировано 81 997 042 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 46 348 935 пациентов, число летальных исходов достигло 1 789 908.

Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в грядущем году мир ждут новые вызовы, связанные, в том числе с коронавирусом нового типа. Об этом глава ВОЗ рассказал во вторник, 29 декабря, во время пресс-конференции в Женеве. К примеру, вероятнее всего, в 2021 году будут открыты новые разновидности COVID-19. Кроме того, людям, уставшим от пандемии, тревожного новостного фона и ограничений, потребуется помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении минимум шести месяцев.