Глава Роспотребнадзора Попова уточнила сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

Вакцина будет формировать иммунитет к COVID-19 как минимум на полгода. Фото: unsplash

Вакцина будет формировать иммунитет к COVID-19 как минимум на полгода. Фото: unsplash

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, иммунитет к этому заболеванию сохраняется как минимум на полгода.

Об этом глава ведомства заявила во вторник, 29 декабря, в эфире радиостанции «Вести FM», ссылаясь на результаты исследований ученых. Вакцины, по словам Поповой, должны защищать организм человека на такой же срок, а может и больше. Чиновница добавила, что после стабилизации эпидемиологической обстановки планируется привить от COVID-19 около 60% россиян.

Напомним, что на данный момент вакцинирование, независимо от того, где была изготовлена вакцина, производится в два этапа — без полного цикла препарат не подействует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на портале госуслуг в личном кабинете появятся паспорта вакцинированных от коронавируса.