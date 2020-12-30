Путин определил единую минимальную цену на табак

Российский президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую минимальную цену на табачную продукцию. Закон вступит в силу весной 2021 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, минимальную цену на табак будет устанавливать правительство. Продавать табак ниже установленной цены будет запрещено.

Авторы документа считают, что единая минимальная цена позволит предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевым контрафактом.

Кроме того, гражданам запретят перевозить по территории России более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар, а также более 250 грамм табака или табачных изделий на одного человека. Это относится к не маркированному специальными (акцизными) марками табаку.

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