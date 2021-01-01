В Луге двое вооруженных злоумышленников ворвались в магазин

В Луге двое вооруженных злоумышленников ворвались в магазин
Сейчас проводится проверка. Фото: pixabay.com

Вечером 31 декабря в Луге в Ленобласти неизвестные ворвались в магазин с пистолетом, но были остановлены продавцом. Инцидент произошел около 21:50 часов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, двое неизвестных вошли в магазин и пригрозили продавцу предметом, похожим на пистолет. Они требовали сдать им деньги из кассы, но продавец оказал сопротивление. Злоумышленники, встретив активное сопротивление, ушли ни с чем.

По подозрению задержаны двое мужчин 1990 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнего ребенка. Мужчина проник в дом к мальчику и совершил хищение имущества.

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