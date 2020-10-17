В Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении на ребенка

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнего ребенка. Мужчина проник в дом к мальчику и совершил хищение имущества.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербурга, 13 октября в органы обратилась мама ребенка с заявлением, что неизвестный проник в квартиру в одном из домов по аллее Поликарпова с целью хищения имущества. На данный момент полицией задержан подозреваемый 1986 года рождения, который был неоднократно судим.

По версии следствия, мужчина напал на 9-летнего ребенка, находящегося в вышеуказанной квартире, и направил на него предмет, используемый в качестве оружия, похожий на пистолет, после чего открыто похитил из квартиры телевизор, мобильный телефон и две электронные гитары. Общая сумма хищения составила 101 998 рублей.

Задержанный дал признательные показания и сообщил о том, что все похищенное было сдано в ломбард.

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