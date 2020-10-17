На Суздальском проспекте водитель сбила женщину, которая осматривала авто после аварии

На Суздальском проспекте водитель сбила женщину, которая осматривала авто после аварии
НАезд на пешехода на Суздальском проспекте. Фото: Pixabay

В субботу, 17 октября, в Калининском районе водитель иномарки сбила женщину, которая осматривала свой автомобиль после аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Уточняется, что ДТП произошло в районе 8 утра на Суздальском проспекте около дома №105, корпуса 1. Женщина-водитель 1989 года рождения, находясь за рулем Volkswagen Tiguan, совершила наезд на пешехода, которым оказалась женщина возле своего автомобиля. Пострадавшая проверяла состояние своей машины после дорожной аварии.

На данный момент пешеход госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка сотрудниками полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе водитель совершила наезд на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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