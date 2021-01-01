В Купчино разгневанный мужчина зарубил брата топором

Во Фрунзенском районе Петербурга возбуждено уголовное дело об убийстве. Местный житель зарубил родного брата топором.

Все произошло в ночь на 31 декабря в Купчино. Около 02:30 в службу «112» сообщили о трупе в квартире на Малой Балканской улице. На место происшествия направили наряд полиции.

Прибывшие на место убийства сотрудники правоохранительных органов сразу задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 41-летний неработающий петербуржец.

Полиция установила, что между подозреваемым и его 49-летним братом произошел бытовой конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина схватился за топор и ударил члена семьи по голове. Пострадавший не выжил, передает 78.ru.

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