«Британский» штамм коронавируса добрался до Вьетнама

Во Вьетнаме впервые зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании. Этот тип ковида считается более заразным.

Как сообщает местное издание VN Express, новый штамм коронавирусной инфекции был обнаружен у местной жительницы, которая перед Рождеством вернулась на родину из Великобритании.

Напомним, новую мутацию SARS-CoV-2 выявили на территории Великобритании в середине декабря. Лондонские специалисты выяснили, что новый штамм на 56% заразнее изначального варианта ковида, что может привести к новой волне коронавируса.

Позже случаи заражения новым типом коронавируса выявили во Франции, США, Японии, ОАЭ и других. Ряд стран закрыли границы с Соединенным Королевством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая волна Covid-19 может накрыть Великобританию к весне 2021 года.