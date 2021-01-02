«Британский» штамм коронавируса добрался до Вьетнама

&#171;Британский&#187; штамм коронавируса добрался до Вьетнама
Во Вьетнаме впервые обнаружили "британский" штамм ковида. Фото: unsplash

Во Вьетнаме впервые зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании. Этот тип ковида считается более заразным.

Как сообщает местное издание VN Express, новый штамм коронавирусной инфекции был обнаружен у местной жительницы, которая перед Рождеством вернулась на родину из Великобритании.

Напомним, новую мутацию SARS-CoV-2 выявили на территории Великобритании в середине декабря. Лондонские специалисты выяснили, что новый штамм на 56% заразнее изначального варианта ковида, что может привести к новой волне коронавируса.

Позже случаи заражения новым типом коронавируса выявили во Франции, США, Японии, ОАЭ и других. Ряд стран закрыли границы с Соединенным Королевством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая волна Covid-19 может накрыть Великобританию к весне 2021 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
британский штамм коронавируса вьетнам ковид


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотни птиц в Риме стали жертвами новогодних салютов
В Петербурге за сутки скончались 76 ковид-пациентов
«Британский» штамм коронавируса добрался до Вьетнама
Коронавирус унес жизни еще 447 россиян
Диетолог рассказал, что жир не виноват в наборе веса после Нового года
Скончался сценарист фильмов «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна» ...
С апреля в России изменят правила практической части экзамена на права
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 742 человека