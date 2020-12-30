Ученые: новая волна Covid-19 может накрыть Великобританию к весне 2021 года

Британские эпидемиологи проанализировали историю распространения новых мутировавших штаммов коронавируса, появившихся в Великобритании в сентябре 2020 года, и предположили, что очередная волна инфекции накроет королевство уже к будущей весне.

Исследования проводили эксперты под руководством доцента Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адама Кучарски, пишет Regnum со ссылкой на статью, размещённую в электронной библиотеке medRxiv.

Отмечается, что полученные данные подтверждают наличие у нового штамма коронавируса способность распространяться на 56 процентов быстрее своих предшественников. Тем не менее, считают ученые, он не приводит к повышенной смертности.

Вместе с этим исследователи заключают: принятые в ноябре карантинные меры не помогут сдержать распространение Covid-19. Поэтому уже к весне 2021 года новые волны инфекции могут поразить все области Великобритании.

Отмечается, что эпидемиологи рекомендуют уже в конце декабря ввести максимально жёсткие ограничения, а их действие распространить на весь январь. Помимо этого, по словам ученых, следует вакцинировать около двух миллионов человек в неделю. Только это позволит снизить индекс размножения вируса до отметки ниже единицы, и эпидемия пойдет на убыль.

Напомним, что о мутировавшем в Великобритании коронавирусе стало известно в середине декабря. По предварительным данным, новый штамм распространяется быстрее привычных. При этом предположения о его более высокой летальности пока не нашли подтверждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. А затем продлила этот запрет до 12 января. По мнению экспертов, пандемия Covid-19, возможно, самая большая угроза для человеческой психики со времен Второй мировой войны. Ее негативные последствия могут преследовать нас еще несколько лет. А воздействие эпидемии складывается из целого ряда факторов: болезни — собственной или близких, смерти, а также социальных и экономических проблем.