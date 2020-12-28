Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января

В понедельник, 28 декабря, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уведомил, что приостановка авиасообщения с Великобританией продлевается до 12 января 2021 года.

Напомним, что рейсы между Россией и Соединенным Королевством отменены с 22 декабря из-за выявления на территории Великобритании нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Сначала авиасообщение приостановили на неделю, но впоследствии, с целью недопущения завоза и распространения нового вида инфекции, а также для защиты здоровья россиян было принято решение продлить ограничительные меры до 12 января следующего года.

Новый штамм, по предварительной информации, является более заразным, чем уже известные мутации коронавируса, и распространяется значительно быстрее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «британский» штамм выявили уже в 9 европейских странах, включая близкую к России Финляндию.