Первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии на границе с Россией

Британский штамм коронавируса выявили в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо.

В Кюменлааксо первый носитель серьезной мутации коронавируса был обнаружен во время рождественских праздников (24-25 декабря), сообщает газета Kouvolan Sanomat. Носитель прибыл из Великобритании.

Медицинский округ Кюменлааксо уже начал отслеживать цепочки заражения, чтобы предотвратить распространение нового типа вируса.

По последним данным, в Финляндии с начала пандемии выявлено 35137 случаев коронавируса, около 26 тыс. пациентов выздоровели, 546 человек скончались.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.