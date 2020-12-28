Гинцбург рассказал, как действует комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Гинцбург рассказал, как действует комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
Разработчикам еще предстоит доказать защитные свойства комбинации вакцин. Фото: Министерство здравоохранения РФ

Комбинация вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства и препарата AstraZeneca, созданного компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, обеспечит добровольца иммунитетом на два года.

Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, российские ученые предложили добавить к зарубежному препарату компонент своей вакцины. Таким образом, гибридный вариант вакцины будет двухкомпонентным — это должно поднять напряженность иммунитета от препарата и продлить срок защитного действия вакцины.

Гинцбург заявил в эфире «Россия 24», что такая вакцина сможет защитить вакцинируемого не на 3-4 месяца, а на два года. Специалист добавил, что разработчикам еще предстоит доказать защитные свойства комбинации вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал отличие коронавируса от гриппа.

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