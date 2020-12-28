Гинцбург назвал отличие коронавируса от гриппа

Исследователи надеются, что их результаты будут использованы для разработки новых методов лечения двойных инфекций, связанных с вирусом гриппа и пневмококковыми бактериями. Фото: pixabay

Исследователи надеются, что их результаты будут использованы для разработки новых методов лечения двойных инфекций, связанных с вирусом гриппа и пневмококковыми бактериями. Фото: pixabay

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус отличается от гриппа тем, что не является сезонным заболеванием.

«Данное заболевание (COVID-19 — ред.) не является сезонным, оно уже это показало – оно круглогодично», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

По последним данным, в России с начала пандемии выявлено 3 078 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 265 летальных исходов, выздоровело 2 471 309 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.