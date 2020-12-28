Коронавирус может проникать в мозг и вызывать неврологические нарушения

Ученые рассказали, что формирующий шипы Covid-19 белок S1 помогает вирусу проникать в мозг человека и провоцировать различные неврологические симптомы.

О своем открытии объявили специалисты из Вашингтонского университета. Подробности их исследования изложены в статье журнала Nature Neuroscience, на которую ссылается Lenta.ru.

Кроме наиболее распространенных симптомов — кашля и одышки, возникающих из-за поражения легких, в результате чего пациентам порой требуется искусственная вентиляция легких, коронавирус способен приводить и к различным неврологическим последствиям. Самое легкое, пожалуй, — это головная боль. Одни из самых тяжелых — судороги и припадки. Причем такие осложнения могут сохраняться достаточно долго. Ученые полагают, что это происходит из-за того, что Covid-19 проникает в мозг. Однако механизмы этого до конца еще не изучены.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что люди, перенесшие «затяжной коронавирус», пожаловались на странные запахи, которые они вдруг начали воспринимать. Речь, например, о рыбе или сере. Ученые считают, что это происходит из-за поражения нервов в области нёба. Чтобы восстановить обоняние, специалисты советуют каждый день в течение 20 секунд вдыхать запахи лимона, розы и гвоздики. Вообще в таких симптомах, считают медики, нет ничего удивительного, поскольку ковид — это нейротропный вирус.

Напомним, что в Северной столице за последнюю неделю сократилось количество случаев заболевания Covid-19. По данным, размещенным на портале «Петербург против коронавируса», по состоянию на 20 декабря всего в городе с начала пандемии было выявлено 200 813 случаев заражения, а к 27 декабря — 227 097. То есть опасную хворь подхватили 26 284 петербуржца. Что на 43 человека меньше, чем неделей раньше. Коэффициент распространения ковида при этом все еще на уровне единицы.

Угасать пандемия коронавируса, по мнению академика РАН и заведующего научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Вадима Покровского, начнет в 2021 году. Ближе к его концу, говорит эксперт, настроение у людей поднимется, а экономическая ситуация улучшится. Тогда можно будет вздохнуть с облегчением, однако не стоит забывать, что в мире есть масса других опасных заболеваний, например, туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция. Конечно, они распространяются куда медленнее, однако вакцины против них еще нет.