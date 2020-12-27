В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию пандемии коронавируса

В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию пандемии коронавируса
Пандемия начнет угасать в 2021 году. Фото: unsplash

Коронавирусная пандемия начнет угасать уже в 2021 году, считает академик РАН, заведующей научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Вадим Покровский.

Как сообщает РИА Новости, в следующем году заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад, и все «выдохнут с облегчением». По его мнению, к завершению года настроение у всех поднимется, а вместе с ним будет улучшаться и экономическая ситуация.

В то же время другие опасные заболевания, такие как туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция » никуда не денутся», напомнил ученый. Он отметил, что эти заболевания распространяются гораздо медленнее, но вакцину против них человечество пока не создало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России нового штамма COVID.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ковид пандемия Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле заявили об «огромной ошибке» Зеленского
В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию пандемии коронавируса
В Кронштадте появилась новая спасательная станция
Более 6 тысяч петербуржцев попали в больницу с COVID-19 за неделю
В Ленобласти водитель «Фольксвагена» насмерть сбил пешехода на обочине
Бородина потратила на праздник для дочери 3 миллиона
Мужчина выпал с балкона дома на Морской набережной
Асмус похвасталась шикарным подарком от тайного воздыхателя