В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию пандемии коронавируса

Коронавирусная пандемия начнет угасать уже в 2021 году, считает академик РАН, заведующей научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Вадим Покровский.

Как сообщает РИА Новости, в следующем году заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад, и все «выдохнут с облегчением». По его мнению, к завершению года настроение у всех поднимется, а вместе с ним будет улучшаться и экономическая ситуация.

В то же время другие опасные заболевания, такие как туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция » никуда не денутся», напомнил ученый. Он отметил, что эти заболевания распространяются гораздо медленнее, но вакцину против них человечество пока не создало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России нового штамма COVID.