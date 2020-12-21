Россия прерывает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

Россия прерывает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Россия в полночь приостанавливает авиасообщение с Великобританией на фоне распространения нового штамма коронавируса.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 21 декабря. Авиасообщение будет приостановлено в полночь 22 декабря. Запрет вводят на неделю из-за появления мутационного коронавируса.

Как сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, предполагается, что данные меры позволят остановить распространение новой болезни и ухудшение эпидемиологической обстановки на территории РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ оценили летальность нового штамма COVID. Указанный вирус, по данным ученых, кажется более заразным.

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