Коронавирус отменил рождественские богослужения в Исаакиевском соборе

Коронавирус отменил рождественские богослужения в Исаакиевском соборе
Исаакиевский собор будет закрыт на новогодние праздники. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» закроют на новогодние праздники. Впервые в соборе не будут проводить рождественские богослужения.

Как сообщили в пресс-службе музея, Исаакиевский собор будет закрыт для посетителей с 30 декабря по 10 января. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в соборе не будут проводиться церковные службы, включая традиционные рождественские. Они возобновятся с 11 января, передает ТАСС.

Соответствующее постановление подписали петербургские власти. Для прихожан будут закрыты и Храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови), Ризница («Часовня-музей»), которые входят в состав музея.

В собор будут пускать только охрану, дежурных электриков и теплотехников.

Для верующих будут доступны богослужения во всех остальных храмах Санкт-Петербургской епархии. Кроме того, городские телеканалы будут транслировать рождественские службы из Казанского собора и еще одного городского храма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж в каникулы представит программы о Рождестве в Зимнем дворце в XVIII-XIX веках.

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