Эрмитаж в каникулы представит программы о Рождестве в Зимнем дворце в XVIII-XIX веках

Пользователи соцсетей во время новогодних каникул смогут посмотреть праздничные видео про Рождество и Новый год в Зимнем дворце, которые представит Государственный Эрмитаж.

В зимние каникулы на страницах музея в социальных сетях будут показаны несколько новых онлайн-программ, которые в том числе будут посвящены рождественским праздникам в XVIII-XIX веках.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея, пользователи также смогут увидеть фильм «Екатерина Вторая в Казани. Город глазами императрицы» и виртуально посетить временные выставки.

Напомним, доступ посетителей в музеи города будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж не повторил опыта Кунсткамеры и избежал очередей в бесплатный день. Администрация решила пропускать посетителей только по электронным билетам.