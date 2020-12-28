Эксперт назвал коронавирус самым серьезным ударом по психике человечества со времен Второй мировой войны

Эксперт назвал коронавирус самым серьезным ударом по психике человечества со времен Второй мировой войны
Эксперт считает необходимым сделать психиатрические услуги более доступными для населения, а также увеличить поддержку уязвимых категорий граждан. По мнению врача, особенно тяжело будет пожилым людям, которые долгое время вынужденно проводили в самоизоляции. Фото: pixabay

Президент Королевского колледжа психиатров Великобритании Эдриан Джеймс назвал пандемию, возможно, самой большой угрозой для человеческой психики со времен Второй мировой войны.

Негативные психологические последствия коронавируса могут преследовать человечество еще несколько лет. Негативное воздействие пандемии, по мнению специалиста, складывается из нескольких факторов: собственная болезнь, болезнь или смерть близких, а также социальные и экономические последствия пандемии, передает Guardian.

Врач подчеркнул, что влияние COVID-19 на психику не прекратится, даже когда вирус возьмут под контроль и большинство зараженных выздоровеет. Согласно прогнозам Центра психического здоровья, из-за коронавируса до 10 млн человек будут вынуждены обратиться к психотерапевтам, психологам и психиатрам впервые или вновь. Большинству потребуется помощь в лечении тревожных состояний и депрессии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о пяти симптомах коронавируса, при которых необходимо срочно обратиться к врачу.

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