В ВОЗ заявили, что новых мутаций коронавируса не избежать

В ВОЗ заявили, что новых мутаций коронавируса не избежать
В 2021 году будут обнаружены новые варианты коронавируса. Фото: pixabay

Коронавирус продолжит мутировать, поскольку это естественный процесс, который происходит с каждым вирусом. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Ван Керкхове уточнила, что мутации особо не сказываются на самом вирусе, однако ученые должны продолжить изучение этих вариантов, в том числе их способы распространения, передает РИА Новости.

Специалист добавила, что организация продолжит внимательно следить за выявленными штаммами коронавируса и обмениваться информацией с учеными со всего мира.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь заявил, что в 2021 году будут обнаружены новые варианты коронавируса, и призвал страны оперативно делиться найденной информацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центр имени Гамалеи готовит препараты от COVID-19 на основе антител.

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