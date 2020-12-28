Центр имени Гамалеи готовит препараты от COVID-19 на основе антител

Предполагается, что препараты будут готовы в течение 2021 года. Фото: Pixabay

Предполагается, что препараты будут готовы в течение 2021 года. Фото: Pixabay

Специалисты Центра им. Гамалеи занимаются разработкой двух «принципиально новых» препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что один из препаратов создают на основе моноклональных антител. Подобным препаратом от коронавируса лечился американский президент Дональд Трамп. Предполагается, что лекарство будет готово к середине 2021 года.

По словам директора центра, второй препарат — это фтортиазинон. Он направлен на преодоление антибиотикорезистентности. Гинцбург выразил надежду, что клинические испытания этого препарата завершатся к концу 2021 года.

Он добавил, что при удачных результатах можно будет перейти к более расширенному использованию этих препаратов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург рассказал, как действует комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca.