Эпидемиолог раскрыла опасность «британского» штамма коронавируса

Новая мутация коронавируса представляет серьезную опасность для детей, заявила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

Специалист написала в своем Twitter, что «британский» штамм коронавируса более заразен для юного поколения — вирус лучше передается среди детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет.

По словам Гурдасани, мутировавшая инфекция по сравнению с изначальным вариантом коронавируса с большей долей вероятности спровоцирует симптомы у детей из этой возрастной группы.

Эпидемиолог назвала эти выводы очень тревожными и призвала действовать как можно скорее. По ее словам, ситуация в Великобритании может ухудшиться.

Напомним, новую мутацию SARS-CoV-2 выявили на территории Великобритании в середине декабря. Лондонские специалисты выяснили, что новый штамм на 56% заразнее изначального варианта ковида, что может привести к новой волне коронавируса. Вскоре ряд стран приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «британский» штамм коронавируса добрался до Вьетнама.