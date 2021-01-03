Ученые обнаружили угрозу для долголетия в популярном напитке

Кофе без кофеина, как выяснилось, может быть также опасен для здоровья, как и обычный кофе. Фото: pixabay

Кофе без кофеина, как выяснилось, может быть также опасен для здоровья, как и обычный кофе. Фото: pixabay

Оказывается, не все напитки, которые принято считать продлевающими жизнь, полезны и способствуют долголетию. Один из них, наоборот, угрожает здоровью, выяснили ученые.

Исследователи установили, что угрозой для долголетия среди полезных напитков является кофе для кофеина — главная альтернатива обычному кофе, разрешенная при повышенном давлении. Кофе без кофеина также снижает риск развития диабета второго типа и активирует работу мозга.

Между тем, уже сам процесс приготовления такого кофе является проблематичным. С целью избавления зерна от кофеина, его вымачивают в растворе вещества метиленхлорид, которые, хотя и одобрен врачами, все же не является полностью безопасным. Сам по себе этот препарат замедляет работу центральной нервной системы, что в перспективе может спровоцировать ревматоидный артрит и даже развитие онкологии.

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