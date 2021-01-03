Ученые перечислили самые ранние признаки коронавируса

При выявлении симптомов, перечисленных ниже, следует без промедления обратиться к врачам. Фото: pixabay

При выявлении симптомов, перечисленных ниже, следует без промедления обратиться к врачам. Фото: pixabay

Как утверждают исследователи, им удалось собрать одиннадцать симптомов, которые могут указывать на развитие коронавирусной инфекции в организме.

В частности, следует прислушаться к себе в случае кашля, озноба и боли в мышцах, и постараться изолироваться от общества. Если к этим признакам добавляются першение или боли в горле, насморк или заложенность носа, то, скорее всего, у человека простуда, грипп или другое заболевание, но не коронавирус.

Также указывать на COVID-19 могут лихорадка, головная боль, усталость, потеря вкуса и обоняния, повышение температуры, неприятные ощущения в груди, интоксикация и поражение нижних дыхательных путей, выражающееся в одышке и чувстве нехватки воздуха.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем опасность нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, выявленного в Великобритании.