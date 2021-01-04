В Петербурге опубликовали номера для записи на вакцинацию от Covid-19

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Стали известны телефонные номера для записи на прививку от коронавирусной инфекции в Северной столицы.

Как сообщают в Смольном, информация об этом появилась на странице комитета по здравоохранению Петербурга. Жители Северной столицы могут выбрать нужной пункт вакцинации и записаться на прививку. Сделать это можно по специальным номерам.

Отметим, что комитет предоставил специальную таблицу, в которую внесены все 70 мест для принятия препарата «Спутник V». Для каждого из этих пунктов – рядом указан номер телефона.

Кроме этого, указаны и графики работы точек вакцинации. Так, например, все места осуществляют свою деятельность в новогодние праздники, однако график может разниться.

Таблица с номера для жителей города доступна по специальной ссылке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге 30 журналистов привились от Covid-19.