В Петербурге 30 журналистов привились от Covid-19

В Петербурге 30 журналистов привились от Covid-19
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

В Северной столице стартовала вакцинация сотрудников СМИ от коронавирусной инфекции. Первая группа из 30 специалистов была привита первым компонентом препарата «Спутник V».

Как сообщают в Смольном, через 21 день данных журналистов ждет ревакцинация. Получить препарат смогли специалисты СМИ в поликлинике №24 Адмиралтейского района. Отметим, что допущены были те, кто ранее не болел коронавирусом и не имел каких-либо признаков ОРВИ.

«Важно в первую очередь обеспечить иммунную защиту тех групп населения, которые чаще всего контактируют с другими людьми. Среди них – журналисты», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам парламентария, журналисты, сделав прививку от коронавируса, смогут донести до жителей города информацию о вакцинации.

Напомним, что приоритетными группами для вакцинации являются медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники МВД и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина умер в аптеке, придя за лекарствами от коронавируса.

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