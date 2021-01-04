В Петербурге мужчина умер в аптеке, придя за лекарствами от коронавируса

В понедельник, 4 января, в одной из аптек Северной столицы скончался мужчина, который хотел купить препараты против коронавирусной инфекции.

По предварительным данным, у погибшего был рецепт на лекарства от COVID-19, однако воспользоваться им петербуржец, к сожалению, не успел. Как пишет «Интерфакс», оказавшись в помещении, мужчина начал задыхаться и сначала присел на корточки, а затем вовсе упал на спину. Прибывшим на место происшествия врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть.

Неизвестно, был ли умерший заражен коронавирусом. Также не уточняется, для кого предназначались лекарства, приобрести которые намеревался петербуржец. В обстоятельствах и причинах его смерти продолжают разбираться уже правоохранители.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали трехлетнего мальчика, отравившегося бабушкиными таблетками.