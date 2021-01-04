Трехлетний мальчик попал в больницу после отравления бабушкины таблетками на Елисеевской

Трехлетний мальчик попал в больницу после отравления бабушкины таблетками на Елисеевской
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге ребенка доставили в больницу после отравления бабушкиными лекарствами.

Трехлетнего малыша госпитализировали в субботу, 2 января, около 23 часов. Он находился в тяжелом состоянии.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ребенок находился с бабушкой в одном из домов по Елисеевской улице. По недосмотру взрослого малыш достал из тумбочки таблетки, а после их принял.

Семья является неполной, на учете в отделе по дела несовершеннолетних не состоит. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ребенок устроил костер прямо в квартире в Купчино. Госпитализировали его и бабушку.

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