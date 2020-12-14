Ребенок устроил костер прямо в квартире в Купчино, госпитализировали его и бабушку

Во Фрунзенском районе Петербурга спасатели тушили пожар в квартире. Виновником появления огня стал девятилетний мальчик.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 декабря, в одной из квартир в Купчино. Родители оставили ребенка с бабушкой и ушли в магазин. Пожилая женщина отвлекалась и не заметила, как внук схватился за спички. Он поджег бумагу, от чего квартира быстро наполнилась дымом. Испугавшись, мальчик позвонил отцу, а тот вызвал пожарных.

Как сообщил портал 78.ru, прибывшие спасатели быстро справились с огнем, и вывели ребенка с бабушкой из квартиры.

Женщину с несовершеннолетним госпитализировали. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня ночью спасатели эвакуировали из горящей квартиры мужчину. Житель Всеволожка любил выпить.