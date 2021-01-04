Названы главные мировые риски 2021 года

Мировые риски могут привести к расколу в обществе и проблемам в экономике. Фото: pixabay

Мировые риски могут привести к расколу в обществе и проблемам в экономике. Фото: pixabay

Аналитики составили рейтинг самых главных мировых рисков текущего года. На первом месте даже не пандемия коронавируса.

Как сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию Eurasia Group, главным риском 2021 года является «разделенная Америка». Президентство Джозефа Байдена может вызвать раскол в обществе США, когда люди одинаково поддерживают двух лидеров, – нового президента и Дональда Трампа.

На втором месте пандемия коронавируса, а точнее затяжная борьба с ней. По мнению экспертов, вакцинация может привести к проблемам в обществе, – резкое разделение богатых и бедных, что вызовет массовые беспорядки во многих странах.

Тройку рисков замкнула проблема климата. Она может привести к международной конкуренции.

Также в рейтинг попали напряженные отношения США и Китая, трудности передачи данных в международном формате, а также возможность мирового цифрового конфликта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Англии вводят национальный локдаун из-за Covid-19.