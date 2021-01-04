Аномальные морозы и тепло ожидают россиян в первую неделю Нового года

Аномальные условия погоды будут замечены в некоторых регионах России. Больше всего от сильных морозов пострадают жители Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей, также некоторых регионов Урала и Сибири. Похолодание придет в ближайшие дни.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха в данных регионах опуститься до -30 градусов. При том, что норма на 5-10 градусов выше.

Однако помимо похолодания, на Дальний Восток придет аномальное тепло. На севере Таймыра и Якутии прогнозируется погода выше нормы на 20-25 градусов.

Самые же сильные морозы будут зафиксированы в ближайшие дни в регионах Западной Сибири. Там столбик термометра может опуститься до -43 градусов.

«Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край — там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов. Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады», – пояснил Роман Вильфанд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что названы главные мировые риски 2021 года.