В Петербурге госпитализировали девочку, которая в один момент лишилась обоих родителей

Восьмилетний ребенок, потерявший родителей на проспекте Просвещения, находится в больнице. С девочкой, получившей поверхностные порезы, находится бабушка.

Трагедия произошла в ночь на вторник, 5 января. Отец несовершеннолетней, житель Выборгского района, предположительно, не менее шести раз ударил ножом свою супругу. После прибытия полицейских мужчина решил сбежать, но трагически погиб.

По данным пресс-службы аппарата уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу, ночью ребенка доставили в детскую городскую. Школьница находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сложится дальнейшая судьба ребенка, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на Просвещения мужчина умер, убегая от полиции после встречи с «черными» риелторами.